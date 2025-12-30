馬觀微全日心水│ 布好局 就「晒冷」

廖康銘馬房的澳洲自購馬「晒冷」，上季尾征戰至今，雖仍未能取得頭馬，但已持續多次有出色表現。今仗列陣第十一場三班田草千二米，易配布文，排四檔，可望敲響勝利之門。

「晒冷」在開鑼日角逐三班田草千二米，未能交出上季水準，賽後被發現心跳率不正常。十月初再戰同程，其作戰狀態提升，只是不敵賽後升上二班的「燈胆將軍」。兩個禮拜後捲土重來，能取得一席接近的第三名，頭馬「錶之星河」升班再下一城，亞軍「天賜喜」再出即補中，由此可知「晒冷」在評分上有優勢，健康亦趨穩定。

十一月九日，「晒冷」季內第四次角逐田草千二米，可惜排在第十二檔，早段由外切入搶放，在過早過急用力之下，末段仍能在當日欠佳的內欄場地上力保三甲一席，表現並不失色。賽後有超過個半月的時間回氣及再作打磨，今仗檔位內移，陣上走位會比上仗理想，將能盡展所長。

馬觀微