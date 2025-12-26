Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「紫荊盛勢」繼續向上

更新時間：19:01 2025-12-26 HKT
發佈時間：19:01 2025-12-26 HKT

第九場「新意馬」今仗雖負頂磅，但泥地一哩實力強勁，七戰此程取得兩冠三季，加上跑法靈活，若今仗早段沒有受到對手太大壓力，有力一放而回。對手方面，「時時精準」今季兩戰未能上名，但走勢尚可，血統顯示泥地有根據，也要留意。此外，「不同世界」上仗首戰泥地即試出彩虹，今仗排位亦佳，形勢仍有利，也有能力構成威脅。

第十場「紫荊盛勢」上仗在港第二戰，已能在強組後上入位，表現甚佳，牠來港前在澳洲兩戰取得一冠一亞，實力未見盡，估計應有不少進步空間，可期繼續向上。對手方面，「盈妍威楓」近兩仗在班德禮胯下表現穩健，由於騎者選策前駒，故帥印落在希威森之手，這匹四歲愛爾蘭馬上季曾在三班田草千四米擊敗「風繼續吹」、「富國兄弟」及「安康萬里」等駒，賽事水準不差，近況依然勇銳，不能忽視。此外，「寶進」今季兩戰都稍令人失望，惟上仗賽後曾小休，復課生氣重現，早前試閘也一氣呵成，今場快馬不多，若能輕鬆領放，誠是一路奇兵。

第九場    1    新意馬    3    時時精準    5    不同世界
第十場    6    紫荊盛勢    4    盈妍威楓    3    寶進

