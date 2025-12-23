Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「良駒好友」重開勝門

更新時間：02:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-23 HKT

剛沙田日賽「世一」麥道朗起孖而回，加埋馬會盃及香港盃孖寶，相信他今趟客串期都相當美滿；另一位好手杜苑欣是晚臨別秋波，雖然暫時只得五場頭馬，但當中不少為難出頭賽駒，而九次亞軍為數也不少，表現其實不俗。大家可翻看上仗「心裡有數」杜苑欣的直路發揮，可謂嘆為觀止，今晚杜苑欣坐騎滿額，希望小妮子有頭馬進帳。

當中筆者喜歡第七場由杜苑欣執韁的「良駒好友」，雖然六戰谷草千二只得一席位置，但上季煞科戰的840場次，於場地偏快不利追之下，可締最快末段僅負頭位給「紅錢到」及「東來欣賞」蹄下，而事後看該組別的賽駒，至今季仍有頭馬交出，足見賽事水準可信。

再看大前仗「良駒好友」跑谷草千二米，在前置馬稍佔優下，同樣可交出最快末段收窄同頭二馬距離，反映牠在此評分及負磅跑有一定周旋之力。

翻查往績，「良駒好友」過往入位及贏馬前表現也非連貫，加上亦曾突然轉場跑出水準，重戴眼罩上陣估計廄主希望幫助牠起步時更集中。是晚早段場次不乏中距離賽，去到尾段場次，若在直路走中外檔追也不吃虧，或可重開勝門。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 WP    10
第四場 二重彩    8複式膽拖1 2 5
第七場 Q/PQ    11膽拖4 6 9 12
混合過關三串四    共172注
 

