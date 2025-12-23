馬觀微全日心水│「太陽勇士」禮賀聖誕

大衛希斯馬房的五歲英國馬「太陽勇士」，上仗出戰過往四次作賽都未能上名的田草千六米，竟能在不利處境殺入Q腳，近況勇銳。今仗列陣第九場二班谷草一六五○米，排三檔好位，可望在艾兆禮胯下大展拳腳。

「太陽勇士」上季漸趨成熟，先後在三班谷草一六五○米拿下三場頭馬，升上二班亦能一再上名，其中一仗更只是頸位僅負強手，顯示在二班不無問鼎本錢。上季季尾，這匹整季勤拼的戰駒，難免有疲態，故未能增添佳績。

歇暑過後，「太陽勇士」操練循序漸進地展開。季初跑過三仗，馬兒狀態提升。上仗配艾兆禮出戰田草千六米，排十三檔，早段由外切入，沿途緊咬在第三位，該役步速快，此駒過早過多耗力之下，末段只是頸位不敵得快步速之助的後上馬「康樂高球」，表現甚佳。賽後有三個禮拜再加打磨，今仗重回主場，正是全力出擊之時。

馬觀微