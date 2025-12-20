Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「一世美麗」夾世一

更新時間：02:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-20 HKT

今季有一眾好手來港客串，不知不覺世一麥道朗客串期已到尾聲。雖然頭馬數目未必令其鐵粉滿意，但他在香港馬迷心中有着特殊的地位。尤其不少人希望有人抗衡潘頓，令競爭更激烈，因而對他投射了感情及寄望。

第五場四班千二米，「葳莉非凡」出道前已展現出甚高潛質，型格討好、速度上佳、平衡感好，因此深得筆者留意。雖然屬上手練馬師時無馬贏，但今季投方廄後脫胎換骨，陣上展現出良好速度，纏鬥時亦有鬥心，在四班可稍秤高，今次賽前試大閘以較快時間完成且姿態輕鬆，已在勇點。「會當凌」同樣質新當起，今季兩戰同程非冠即亞，早前首名過終點卻因意外賽事作廢，惟復課狀態無下滑，仍是爭勝分子。「賢知友您」試閘曾展現前速，亦無嚴重的走規問題，初出馬潘頓一手摸實，必須提防。「好精神」漸入佳境，處現評分絕對可爭。

第七場四班千六，「一世美麗」換麥道朗後獲1W1Q，證明人馬合拍，而且加上頭罩後，陣上情緒實有改善。雖上場因起步欠順而留後，但末段仍造第二快末段力追「笑喜喜」，今仗初增程至千六縱不易克服，但跑法彈性易操控，血統亦有氣量支持，料問題不大，仍可作膽。若論路程經驗，「大千雄心」最近兩戰獲一冠一亞，163場次敗於「豐辰」蹄下，後駒三班仍能上名。惜今仗排十三檔。「天篷貓」上場與「大千雄心」串Q，潘頓繼續重視勢拼個明白。「君達得」重現走勢，若能操控步速，實為一路奇兵。

廖浩賢精選

第五場    1    葳莉非凡    4    會當凌
    6    賢知友您    9    好精神
第七場    2    一世美麗    3    大千雄心
    7    天蓬貓            12    君達得
 

