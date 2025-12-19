祖馬龍心水│「翠紅」開心等收錢

賭博呢樣嘢，本質好誠實，你落注之前，世界係公平嘅。好多人以為賭博靠運氣，其實真正決定輸贏嘅，唔係你中過幾多次，而係你錯嘅時候輸咗幾多。

我見過太多人，一場輸咗就急住追，頭幾場唔順就加注博翻身，最後唔係輸畀匹馬，而係輸畀自己嘅情緒。賭博最殘酷嘅地方，就係唔會因為你努力過或研究過而同情你，荷包只盛載一樣嘢，就係紀律。

我認識一位仁兄，佢一年只賭廿零隻馬，注碼例不虛發。究竟想靜靜地贏，定係開開心心咁輸？十個有九個都會答你前者，但身體卻誠實地選擇後者。

假如一年賭得十零廿隻馬，第九場「翠紅」可以係呢二十分之一。呢隻馬仍有不少虛分，雖則呢場對手唔少，不過各存疑點，喺疑點利益歸於「翠紅」之下，今場執個一檔，或會成為汪洋大海之中嘅浮台。游水游咗八場之後，第九場上浮台歇一歇，等收錢。

第九場 9 翠紅 5 愛馬善 10 真心傳奇

第十一場 4 一定超 8 火焰閃爍 5 白鷺金剛