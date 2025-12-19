Ian心水│「旋風傳奇」五班千四惡

第一場「旋風傳奇」上季跑五班千四打開勝門，其後在四班也可再捷，路程性能不用懷疑。今季五戰以首回合表現最佳，跑四班千四僅負於「星運少爵」，卻能擊敗之後補中的「做好自己」。上仗回降五班，卻轉戰不合腳法的谷草一哩，落第情有可原，今次回師勝途兼強配紀仁安，不能忽視。對手方面，「飛躍凱旋」上仗贏馬姿態出色，可惜其後因心臟有問題而被逼退賽，近日試閘走勢無不妥，仍要留意。

第十一場是水準極高的賽事，多駒都有力挑戰四歲馬系列賽。「一定超」上仗首次增程跑千六，終點前超越「美麗星晨」僅勝，經此場硬仗後可望更進一步。對手方面，「白鷺金剛」近兩戰均以超班姿態贏馬，觀其走勢增程應更合適。「神馳」過往跑千四最首本，今季三戰均後上不及，今次增程跑千六存在變數，若一眾質新馬失準，有機可乘。

第一場 2 旋風傳奇 6 飛躍凱旋 4 拚搏

第十一場 4 一定超 5 白鷺金剛 2 神馳