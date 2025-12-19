甜甜小記│双「辣」同場較量

明日沙田第四場四班一千米，「辣得金」和「辣得快」均報爭同場，小記訪問「辣」系馬主吳少庭；「辣得金」馬主黃紋是其母親；「辣得快」馬主吳少鸞則是其妹妹。

吳少庭說：「我個人覺得『辣得金』的機會應該比『辣得快』稍好，因為『辣得金』今場負磅較輕，而且作戰經驗也較為豐富。不過『辣得金』今季常常搶口，早段不留力，以致末段無以為繼，需要好騎師幫助，如果今場能守在中間，末段才發力，則可望跑出水準，始終『辣得金』在四班贏過兩次。『辣得快』是三歲馬，仍是小朋友，試閘走勢尚可，正在發育成長，在學習中，排12檔跑直路有利，希望有驚喜。」

陳嘉甜