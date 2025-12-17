Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「金駒永騰」成冷可敲

名家專欄
更新時間：02:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-17 HKT

今年香港國際賽圓滿結束，四場頭馬亦實至名歸，當日直路內欄不利程度甚為嚴重，在《賽馬日在線》的留言區見大家略為替「嘉應高昇」擔心，但潘頓開閘後的表現，彷似跟大家說「Trust me. Don't Worry！」馬王亦確實贏得漂亮，當潘頓發揮出高水準時，騎功確無可挑剔。

早前董明朗已交還騎師牌照，且返回南非首戰即有馬贏，季初曾由牠執韁的「做好自己」、「蜜蜜送」之後換人都能取勝，是晚上陣的「醒目先駒」及「超霸勝」，上仗都由其策騎，且看會否再有寶藏出現。

筆者今晚敲一匹半冷，雖然近仗非由董明朗策騎，但上季曾經在其胯下有過走勢，正是第六場「金駒永騰」；回看上季676場次，起步後即拖後角逐蝕慢步速，彎尾仍未催策起動，更是最後一匹入直路，但末段可緊跟今季有表現的「黑桃火箭」及「爭金奪冠」同到終點，足見有一定作戰能力。

今賽前「金駒永騰」被安排於從化操練，或有新鮮感刺激，現階段比上述一仗時減去十二分，且排二排檔不俗，成冷可敲。


波仔靈活玩過關提供：

第三場 二重彩    4 複式膽拖 1 2 6 9
第六場 WP    3
第九場 單T    2膽拖 1 3 4 6 12
混合過關三串四    共276注
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
17小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
12小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
13小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
10小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
8小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
3小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT