波仔至醒靈活玩│「金駒永騰」成冷可敲

今年香港國際賽圓滿結束，四場頭馬亦實至名歸，當日直路內欄不利程度甚為嚴重，在《賽馬日在線》的留言區見大家略為替「嘉應高昇」擔心，但潘頓開閘後的表現，彷似跟大家說「Trust me. Don't Worry！」馬王亦確實贏得漂亮，當潘頓發揮出高水準時，騎功確無可挑剔。

早前董明朗已交還騎師牌照，且返回南非首戰即有馬贏，季初曾由牠執韁的「做好自己」、「蜜蜜送」之後換人都能取勝，是晚上陣的「醒目先駒」及「超霸勝」，上仗都由其策騎，且看會否再有寶藏出現。

筆者今晚敲一匹半冷，雖然近仗非由董明朗策騎，但上季曾經在其胯下有過走勢，正是第六場「金駒永騰」；回看上季676場次，起步後即拖後角逐蝕慢步速，彎尾仍未催策起動，更是最後一匹入直路，但末段可緊跟今季有表現的「黑桃火箭」及「爭金奪冠」同到終點，足見有一定作戰能力。

今賽前「金駒永騰」被安排於從化操練，或有新鮮感刺激，現階段比上述一仗時減去十二分，且排二排檔不俗，成冷可敲。



波仔靈活玩過關提供：

第三場 二重彩 4 複式膽拖 1 2 6 9

第六場 WP 3

第九場 單T 2膽拖 1 3 4 6 12

混合過關三串四 共276注

