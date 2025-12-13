Dickson心水│回師勝途「增強」威力
一年一度國際賽日，過往都是大馬房開飯日，眾駒中，宜重點留意全無賽績根據的初出自購新馬，隨時部署今日一鳴驚人！另外也要留意吼今日作季內初出之馬，志不在小。
第二場三班千二米，「增強」便是吼大賽日作季內復出戰，回看牠上季707場次跑千四米，在布文胯下追入第五，查該賽前六名馬匹，除了「綠野飛馳」今季未上陣，其餘「喜尊龍」、「南區之星」、「幸運派彩」及「天星」皆季內已勝，可見賽事水準極高。「增強」這次重返千二米是贏馬路程，可以信賴。
第三場四班千二米，「遨遊波士」今季兩戰都跑第四，這次終於不用排大外檔起步，再者上仗同樣前領的「加州本事」再出贏馬，相信比牠更蝕的「遨遊波士」今仗會更好。。
第二場：3增強
第三場：4遨遊波士
