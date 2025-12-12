甜甜小記│「嘉應高昇」身負重任

賽馬向來是推廣香港特色旅遊的重要項目，本周日沙田馬場上演四場總獎金高達1.3億的一級賽，相信會吸引不少本港及海外馬迷入場觀戰。去年香港隊在國際賽中取得亮麗的成績，四場一級賽囊括三場冠軍，今次小記全力為一眾港隊馬打打氣，祝願港隊馬在國際賽中美夢重溫，旗開得勝，為港爭光。

小記是女記者，對於三位女馬主車曉紅、唐獻芳和許禮詩養有的「祝願」更為留意。小記訪問馬主車曉紅，她說：「『『祝願』上場在馬會一哩錦標跑得第四名後，我和其他馬主好拍檔都有前往廖康銘馬房，探望愛駒。『祝願』健康狀態都很好，上場輸在步速太快，馬兒跟前面直路稍早出頭，最終所負不遠，希望馬兒今場遇正常步速，發揮出應有水準，我們全力為馬兒打氣。」

「祝願」三位女馬主車曉紅、唐獻芳和許禮詩周日全力為馬兒打氣。

香港兩匹馬王「嘉應高昇」和「浪漫勇士」馬主梁錫光和劉栢輝當然也是馬經傳媒的訪問對象。世界短途王「嘉應高昇」周日將身負重任，出戰香港短途錦標進軍16連勝，雖然希斯受訪時表示Hard to beat (好難輸），但馬主團體經理人馬主梁錫光仍然很謙虛地，無論香港或海外的對手都非常強勁，絕對不能輕視。梁錫光表示，希望「嘉應高昇」盡全力去跑，繼續為香港隊爭取佳績。

至於「浪漫勇士」馬主劉栢輝則透露，由於愛駒下個月便轉八歲，因此未來部署會逐場檢視，如果愛駒周日順利贏馬，便很大機會再次遠征角逐沙特盃，挑戰「青春永駐」。

「浪漫勇士」如果周日順利贏馬，便很大機會再次遠征角逐沙特盃，挑戰「青春永駐」。

陳嘉甜