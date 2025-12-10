亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

目標：方嘉柏

賠率：1.75

全日惡馬 第五場：相映紅

練馬師王最佳投注時機：第一場前

今晚舉行國際騎師錦標賽，不少練馬師都積極派兵，其中方嘉柏出馬九匹最矚目，希斯出八匹亦來善不者，其餘巫、羅、伍、賀、韋、葉各出馬六至七匹。不過講到可靠性，谷草終於是方嘉柏主場，上周三佢勁奪46分封王，分數之高屬季內少見，或啟示方廄新一輪攻勢正式展開，短期內凡見方仔在谷草擺出強陣，都要特別重視，尤其佢今次與莫雷拉連場合作，似是存心為騎者洗塵，照計應有王者興，除了方仔練馬師王，呢對組合的馬匹亦不妨擇善賭單場。

重點爭分馬方面，「相映紅」上仗造前快後快段速輕勝兩乘許，連同上季首回合入位，確認休出威力勁，今次休息月餘兼曾上從化，有助儲回新鮮感，交回水準可再捷。「超強六十」上仗蝕二三疊轉彎，結果只敗給三匹貼欄馬，表現不失禮，今次在A欄作賽，就算走蝕位也可減低影響，排十一檔分多幾蚊更值博。「富裕君子」賽績顯示有利跑新鮮，今次休息足夠兼轉戰谷草，可期再次發揮強橫後勁。

