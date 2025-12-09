祖馬龍心水│「非凡豪傑」潘頓執到寶

國際騎師錦標賽係馬季年度盛事之一，全世界頂尖騎師都空群而出，馬迷眼睛係雪亮嘅，既有好騎師亦有好馬，梗係要親身入場欣賞賽事啦！所謂手快有手慢無，祖馬龍本着執輸行頭慘過敗家嘅精神，一早上網不斷F5訂座，可惜都唔成功。好彩呢個世界除咗靠自己，出外最緊要係靠朋友！正如李嘉誠既非律師，亦唔係醫生，佢嘅成功都需要好多能人異士協助。不過，李生係知人善任而成功，祖馬龍就因為太可憐，靠朋友嘅惻隱之心，終於求得一席座位，得以喺浪琴賽日出席賽事。

千辛萬苦得到一個廂房坐位，祖馬龍當然要努力刨馬！第七場「非凡豪傑」抽到潘頓，班德禮隨時益咗下家，唯有歎句走寶；「銀亮奔騰」有田草級數，今次強配布文夠實在；「勁沙塵」操到弗晒，雖然今季已連場交代，但感覺仍有虛分。按照慣例，祖馬龍會將呢三隻馬投注鐵角位置Q，但由於今次非常有信心，或者再補一條單T，相信已經足夠了。

第七場 2 非凡豪傑 6 勁沙塵 3 銀亮奔騰

第八場 9 飛龍在天 11 三軍勇將 3 巴基之勝