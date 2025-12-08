Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「飛輪霸」新勝猶勇

更新時間：15:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-08 HKT

本周是年度國際賽盛事，本周三晚跑馬地將上演國際騎師錦標賽。小記近日在馬場內採訪，漸漸感受到大賽氣氛日漸濃厚。上周三谷草賽事，小記見曾經在香港策騎，現在移居美國並在當地策騎的李寶利和其太太Kimberley一起入場觀戰。李寶利在香港馬圈人緣甚佳，小記見到不少騎練、馬主都與李寶利擁抱，大家寒喧一番。Kimberley是一代名將巫斯義的女兒，猶記得當初小記認識她時，她只有十八歲，樣子甜美，當初她與李寶利拍拖時，她常常在賽後等待男友放工，非常甜蜜，Kimberley對小記說：「轉眼間我和李寶利已有兩個小孩子，時間過得真是快，我爸爸巫斯義也會來港欣賞國際賽呢。」

李寶利周三晚谷戰共策六駒，第八場的「飛輪霸」新勝猶勇，馬主沈墨寧與姚本輝是多年老友，姚本輝當然希望再為沈生建功。另外，葉楚航與李寶利亦是老友鬼鬼，航哥與李寶利合作第二場的「發光發亮」，如果贏馬，相信對於這對騎練來說是難忘回憶。

另一邊廂，昨日沙田賽事，小記場內見到首屆港姐冠軍孫泳恩和其女兒賓盈盈入場。每年香港國際賽舉行在即，不少海外傳媒陸續來港採訪和觀戰，其中賓康的千金女兒賓盈盈是外國傳謀賽馬記者。小記入行時，賓康已經離開香港馬圈，轉往美國發展，不少前輩行家對小記說，賓康以往在港從練時，對馬經記者很友善，而其女兒賓盈盈也笑容滿面，與其父一樣予人親切的感覺。孫泳恩是1973年港姐冠軍，在1955年出生，今年是70歲，小記前日在馬場內近距離見她，不得不驚嘆她保養得宜，似50多歲，身材勁弗，氣質滿滿，保養得宜呢。

賓康女兒賓盈盈（右二）及母親孫泳恩（左二）。
