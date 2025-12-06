Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「龍傲綾羅」弱組爭出頭

名家專欄
更新時間：18:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：18:48 2025-12-06 HKT

呂健威今季部署略為慢熱，九月只得一捷，十月亦只得四捷，不過十一月攻勢轉強，能夠五奪頭馬。今次賽事他出馬七匹，不少均有績態支持，練馬師王可以一試。

第三場「龍傲綾羅」是型格討好的四歲澳洲自購新馬，上季初出即在田草一千米後上追入第五名，今季復出則跑田草千二米，臨場是七十三倍大冷門，末段卻交出凌厲後勁，最終僅以四分三馬位不敵頭馬「鋁神」及「福聚」等駒，儘管賽事水準未有太多證明，但其走勢卻甚悅目，今仗對手非強，實屬馬膽之材。對手方面，「星辰千帥」在港三戰均有走勢，上仗轉爭谷草千二米，末段姍姍來遲，結果負於「當家精彩」及「幸運愉快」，表現不過不失，今仗回師田草應更合適，有力構成威脅。此外，「銳目」來港後五度試閘，走勢見進步，腳法亦較今場不少質新馬成熟，已有留意價值。

第八場「笑傲江湖」上季三捷，贏馬姿態都極具說服力，今季復出跑千二米二級賽精英碗，可惜起步失機，最終跟跑而回。上仗返回二班田草千二米，雖然對手實力強勁，終點前仍奮戰不懈，結果僅以頸位負於新星「錶之星河」，重拾應有水準。以往牠試泥閘走勢俱佳，有力打開季內勝門。對手方面，「昇瀧駒」泥地性能超卓，前仗增程跑一哩能一放而返，上仗改爭谷草一哩卻未能發揮水準，今仗回師泥地跑千二米，仍有機會走得接近。此外，「駿步騰飛」今仗負磅最輕，本身鬥心強悍，轉戰泥地或有驚喜。

第三場：7龍傲綾羅、2星辰千帥、5銳目
第八場：3笑傲江湖、6昇瀧駒、12駿步騰飛

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
後巷遺有一灘血迹。
00:36
銅鑼灣女子執紙皮遭鐵通擊致頭骨折 昏迷命危
突發
7小時前
黃日華震撼宣布退出娛樂圈 告別45年演藝生涯 痛失「頭號粉絲」成息影主因：唔會去返顛峰
01:50
黃日華震撼宣布退出娛樂圈 告別45年演藝生涯 痛失「頭號粉絲」成息影主因：唔會去返顛峰
影視圈
6小時前
六合彩｜連續9期無人中1.2億頭獎今晚攪珠 即睇7大幸運號碼（附10大投注站）
六合彩｜連續9期無人中1.2億頭獎今晚攪珠 即睇7大幸運號碼（附10大投注站）
社會
6小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
10小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
11小時前
林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身
林青霞11億香港豪宅淪陷！遭大量曱甴侵襲屍橫遍野 爆發人蟑大戰：隨時可能組團現身
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心
大埔宏福苑五級火｜屯門中轉屋安置災民 寶田邨街坊歡迎新朋友 手繪交通指南勁暖心｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
21小時前
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
影視圈
11小時前