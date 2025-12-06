Ian心水│「龍傲綾羅」弱組爭出頭

呂健威今季部署略為慢熱，九月只得一捷，十月亦只得四捷，不過十一月攻勢轉強，能夠五奪頭馬。今次賽事他出馬七匹，不少均有績態支持，練馬師王可以一試。

第三場「龍傲綾羅」是型格討好的四歲澳洲自購新馬，上季初出即在田草一千米後上追入第五名，今季復出則跑田草千二米，臨場是七十三倍大冷門，末段卻交出凌厲後勁，最終僅以四分三馬位不敵頭馬「鋁神」及「福聚」等駒，儘管賽事水準未有太多證明，但其走勢卻甚悅目，今仗對手非強，實屬馬膽之材。對手方面，「星辰千帥」在港三戰均有走勢，上仗轉爭谷草千二米，末段姍姍來遲，結果負於「當家精彩」及「幸運愉快」，表現不過不失，今仗回師田草應更合適，有力構成威脅。此外，「銳目」來港後五度試閘，走勢見進步，腳法亦較今場不少質新馬成熟，已有留意價值。

第八場「笑傲江湖」上季三捷，贏馬姿態都極具說服力，今季復出跑千二米二級賽精英碗，可惜起步失機，最終跟跑而回。上仗返回二班田草千二米，雖然對手實力強勁，終點前仍奮戰不懈，結果僅以頸位負於新星「錶之星河」，重拾應有水準。以往牠試泥閘走勢俱佳，有力打開季內勝門。對手方面，「昇瀧駒」泥地性能超卓，前仗增程跑一哩能一放而返，上仗改爭谷草一哩卻未能發揮水準，今仗回師泥地跑千二米，仍有機會走得接近。此外，「駿步騰飛」今仗負磅最輕，本身鬥心強悍，轉戰泥地或有驚喜。

第三場：7龍傲綾羅、2星辰千帥、5銳目

第八場：3笑傲江湖、6昇瀧駒、12駿步騰飛