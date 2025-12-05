甜甜小記│「自強不息」泥戰級數高

大埔宏福苑五級火，造成重大傷亡，事件牽動全城，至今已超過一個星期。據知近日馬會高層連日來就下星期開始的香港國際賽周部署進行最適切的調整，一切詳情有待馬會公布。

於本月十四日舉行的香港國際賽，除了四場焦點一級賽同日上演外，馬會也一早公布今屆賽事再次邀請韓流巨星鄭智薰（Rain）擔任嘉賓。公眾或有疑問，災後是否繼續邀請Rain在沙田馬場的馬匹亮相圈勁歌熱舞為賽事揭開序幕呢？

據悉Rain擔任開幕嘉賓的表演將繼續保留，希望藉着音樂鼓勵大家。記得去年這位韓國巨星首次現身沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，於馬匹亮相圈獻唱《It's Raining》、《La Song》及《Hip Song》等多首歌曲，引得歌迷尖叫歡呼，反應理想，因此今年載譽歸來。不過，每年國際賽後都舉行的壓軸煙火匯演的環節，則已被取消。

至於周日沙田十場賽事，安排五泥五草，其中出戰第八場的「自強不息」，遠征韓國回來後，首次回師泥地賽，自然令人期待；此馬的泥戰實力在韓國時已表露無遺，續配周俊樂可重開勝門。



陳嘉甜