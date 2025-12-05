Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「自強不息」泥戰級數高

名家專欄
更新時間：14:45 2025-12-05 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五級火，造成重大傷亡，事件牽動全城，至今已超過一個星期。據知近日馬會高層連日來就下星期開始的香港國際賽周部署進行最適切的調整，一切詳情有待馬會公布。

於本月十四日舉行的香港國際賽，除了四場焦點一級賽同日上演外，馬會也一早公布今屆賽事再次邀請韓流巨星鄭智薰（Rain）擔任嘉賓。公眾或有疑問，災後是否繼續邀請Rain在沙田馬場的馬匹亮相圈勁歌熱舞為賽事揭開序幕呢？

據悉Rain擔任開幕嘉賓的表演將繼續保留，希望藉着音樂鼓勵大家。記得去年這位韓國巨星首次現身沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，於馬匹亮相圈獻唱《It's Raining》、《La Song》及《Hip Song》等多首歌曲，引得歌迷尖叫歡呼，反應理想，因此今年載譽歸來。不過，每年國際賽後都舉行的壓軸煙火匯演的環節，則已被取消。

至於周日沙田十場賽事，安排五泥五草，其中出戰第八場的「自強不息」，遠征韓國回來後，首次回師泥地賽，自然令人期待；此馬的泥戰實力在韓國時已表露無遺，續配周俊樂可重開勝門。
 
陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
21小時前
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了
奇聞趣事
7小時前
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭
樓市動向
8小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置
大埔宏福苑五級火｜童軍居安思危教執走佬袋 8大應急裝備清單一覽 附建議擺放位置｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
21小時前
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
19小時前
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
大埔宏福苑五級火｜沙田第一城保安員罹難遺妻女 管業處籌近百萬數捐款
突發
12小時前
00:47
灣仔8旬婦由外傭陪同買餸捱旅巴撞捲車底亡 62歲司機涉危駕被捕
突發
3小時前
星島申訴王｜奪命大火市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
04:17
星島申訴王｜奪命大火 市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊
申訴熱話
6小時前