「特別美麗」轉泥桂冠

更新時間：00:02 2025-12-05 HKT
  今季在港開倉的桂福特，近期成績穩步上揚，前晚跑馬地夜賽僅出兩駒，但「瀧澤飛駒」和「團結戰靈」均奏凱而回，令其季內頭馬數字上升至八場，本周日沙田賽事，桂福特將派遣五駒上陣，他昨晨收操返回馬房時透露，對「翹峯」和「特別美麗」兩駒的機會較樂觀。

  過往傷患纏身的「翹峯」，今季轉投桂福特馬房，前仗復出熱身之後，上場回師贏馬路程千四米，改以前領方法發揮，結果跑第五過終點，周日此駒再攻千四米，桂福特分析說：「今季『翹峯』健康回復正常後漸見回勇，上仗演出較前進步，賽後操練進一步加強，今次再跑同程，當有機走得更近。至於戰略方面，我預期牠在田泰安胯下會採用前置跑法，但我希望牠排在內檔（三檔），屆時可因應形勢取位交出表現。」
 

「特別美麗」(圖) 在港出賽三十五次，仍未打開勝門，周日轉戰泥地一哩賽。
「特別美麗」在港出賽三十五次，仍未打開勝門，周日轉戰泥地一哩賽，練者分析說：「『特別美麗』上仗只落後頭馬個多馬位跑第五，表現不俗，此駒戰鬥力不差，但要在有利形勢下才發揮得好。今次轉戰泥地賽，我認為適合其發揮，加上除去面箍及重戴開縫眼罩，也有望改善走勢，希望『特別美麗』演出再進，爭取在港首場頭馬。」
  其他參戰馬方面，桂福特表示「超風速」近期操練和試閘走勢不錯，狀態屬初起階段。今次復出跑田草千四米，是其射程範圍，即使同場對手實力不弱，亦有望走得接近。    

 

特約記者：文傑

