Dickson心水│「管之友」強組出品

更新時間：19:07 2025-12-02 HKT
發佈時間：19:07 2025-12-02 HKT

剛周日除了香港十場賽事，馬會更轉播了日本盃，結果由越洋挑戰的「格倫島」勝出。筆者對此駒本來相當懷疑，因為牠無論在日本還是香港彩池，獨贏賠率都比想像中好分，以其賽績及實力，應該得兩倍左右才合理，但好彩得好友前球彩台主持鵬哥提醒：「唔怕㗎，呢隻馬好堅。」最終買了少少W，而牠確是不負所托獲勝。由此可見，賠率好分未必跑不出，只是代表牠有強敵而已。說回香港賽事，或因下星期將舉行國際騎師錦標賽，今期出賽馬實力似是而非，投注要小心。

第二場「管之友」是大長途老黃忠，由上季開始狀態一直良好，無論快步速或慢步速，利外面還是利入面，都例牌交出凌厲追勁。上仗季內初出跑谷草千八，以為狀態會因為休出而稍差，結果仍得殿軍，再看與牠叮噹馬頭獲季的「蜜蜜送」接戰補中，可見該役後上馬都有跟進價值，造全場最快末段23秒61的「管之友」，當然不容錯過。

第六場「心裡有數」上季開始在港服役，經常於慢步速場合交出不俗表現，每次都期待牠再出有較好際遇，可惜都失望而回。上季尾降至四班作賽，終於首次上名跑第三，以為找到最佳路程，誰知今季三戰谷草千二只得兩殿，上仗轉跑泥地仍未得。但今次杜苑欣肯騎，這位女將總有辦法替有分在手卻十分難贏的馬獲勝，狀態良好的「心裡有數」有機會交出脫胎換骨的表現。

第二場    9    管之友
第六場    11    心裡有數

