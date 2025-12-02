甜甜小記│父母恩「勝萬金」
更新時間：14:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-02 HKT
明晚出戰第七場三班一千米東廄的「勝萬金」排十二檔起步，小記訪問馬主之一方奕聰，他說：「『勝萬金』的狀態保持，但抽到十二檔，當然是不理想。雖然馬兒上季曾在四班排十檔都能取勝，但升到三班對手實力增強不少，沒有檔位之助下，相信早段要埋欄放頭會十分吃力，看來要靠些運氣加上臨場形勢之助，才能爭取到好成績。」
「勝萬金」共有四位馬主，分別為方奕聰、方富源、劉樺曄及何國成，其中方奕聰和何國成也是「三強」的馬主。「勝萬金」的起名，是因為以上四位馬主都是爸爸，「父母恩勝萬金」，此馬名甚具意義呢。
陳嘉甜
