甜甜小記│游達榮兩勝顯顏色

為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，剛周日沙田賽事採取閉門作賽，公眾席沒有開放。小記如常乘地鐵入場返工，聽到地鐵廣播，內容有關沙田馬場不開放公眾席，因此取消前往馬場站的列車。小記聽到身邊有乘客說:「希望周三可以恢復讓馬迷入場，入場幾個鐘，刨吓馬，睇吓馬，心情都好一點。」賽馬並非只是賭博，某程度上有撫慰心靈的作用，入場數小時欣賞緊張刺激的賽事，可以暫時拋開負面情緒。

前日面對空空的公眾席，不禁想起數年前香港受疫情肆虐，跑馬有一段時間以閉門作賽形式進行。這令小記更明白，幸福非必然，能夠入場進行採訪工作，已心存感恩，同時亦不得不讚賞香港馬會多年來堅持「馬照跑」。馬會聘請龐大數目的員工、養活了許多家庭外，對於不少馬迷來說，賽馬也是心靈的寄托，與香港人渡過難關。賽馬運動是一個巨大引擎，不能話停就停，有馬跑才有稅收，才可以做慈善捐款，也令不少員工有收入，維持家計。

雖然閉門作賽當日，游達榮不在港，但表現相當出色，憑「顏色之皇」及「一定超」起孖，兩駒贏來皆表現出色。先講「顏色之皇」，跑直路賽大半程居後，單跑最後四百米已橫掃對手，完全不似之前未贏過沙田之馬，實力大進；「一定超」表現同樣不簡單，全程走外疊望空下，居然擒下另一高質馬「美麗星晨」，令人眼前一亮。不要忘記，游達榮是季內最遲開齋的練馬師，在十月中才取得首勝，但短短時間已增至八場頭馬，期待他稍後帶來更多驚喜。

陳嘉甜