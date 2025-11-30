廖事如神│「金金小子」征服三班

今日沙田賽事，馬場將閉門作賽。香港遇上不幸事件，大家心情難免受影響，賽事縮小規模，既可對賽事的影響減到最低，亦關注到大眾感受兼行善賑災，實為合理之舉。願逝者安息，傷者早日康復，生者節哀並振作。

第九場三班千二米，「金金小子」上季已現鋒芒，出道第二仗已輕取一眾原班馬。可惜勝後流鼻血影響進度，要久休近半年後才復出贏馬，而上仗升班兼增程的難度甚高，敗於「關鍵所在」得亞軍不失禮。有一仗千二經驗後，相信今仗表現會有進步，可望征服三班。「帥帥友福」於064場次追勢悅目，與「肯佩斯」僅以馬頭位分勝負，惟其後增程表現走樣，今次縮程並配麥道朗，賽前操練積極可爭。「星運傳奇」初出即勝殊不簡單，近期快工夫打磨甚重視。「駿馬之曲」季內初出氣管多血，重整旗鼓後仍具威脅。

第十場「美麗星晨」星味十足，今季表現日漸進步，上仗雖僅以頸位勝出，但姿態似難實易，令對手「英駿飛駒」被艾道拿力騎下仍未能抵擋，走勢有餘未盡。此駒跑法機動，再次排五檔勝望甚濃。「一定超」上季拾級而上，今季卻較遲復出，而熱身一仗後增程合理，惟排十四檔要靠麥道朗克服。「滿心星」性能廣泛，是次出戰田草千六米，過往曾入Q必合，在預期前領馬不多之下，排十一檔仍有望入二疊。「火悟空」應有不俗潛力，隔七日匆匆再戰是心存大慾，雖狀態仍有提升空間，但姚廄馬匆出馬過去曾交出不少好成績，必須高度留神。

廖浩賢精選

第九場 6 金金小子 拖 3 帥帥友福

5 星運傳奇 12 駿馬之曲

第十場 1 美麗星晨 拖 7 一定超

11 滿心星 12 火悟空