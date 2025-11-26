馬觀微全日心水│「禾道威」希凌對手

希斯馬房的四歲英國馬「禾道威」，上仗落五班出戰谷草一六五○米，雖然三甲不入，但充分展示出具問鼎的能力。今仗列陣第二場再戰同程，檔位內移，可望收復失地。

「禾道威」上季四月登場，先後出戰谷草千二、田草千四及千六米，以跑中距離表現較佳，一再慢閘失地之下，都能後上所負不遠。

踏入今季，體重超過千二磅的「禾道威」，狀態來得稍慢，但跑過兩場之後，漸有起色。十一月五日出戰四班谷草一六五○米，出閘反應大有進步，直路亦有追勢，只是對手較強，以第六名過終點。

「禾道威」上仗降班捲土再來，可惜排十二檔，順利出閘後，被布文拖到脫節的大後方，處境被動不堪之下，末段竟能後上取得一席接近的第四名，表現毫不遜於上名馬。

這匹希廄馬賽後再加打磨，狀態更佳，今仗排第四檔，沿途將不會留得太後，有望能在布文胯下敲響勝利之門。

馬觀微