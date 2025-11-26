Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「禾道威」希凌對手

名家專欄
更新時間：01:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：01:00 2025-11-26 HKT

希斯馬房的四歲英國馬「禾道威」，上仗落五班出戰谷草一六五○米，雖然三甲不入，但充分展示出具問鼎的能力。今仗列陣第二場再戰同程，檔位內移，可望收復失地。
「禾道威」上季四月登場，先後出戰谷草千二、田草千四及千六米，以跑中距離表現較佳，一再慢閘失地之下，都能後上所負不遠。

踏入今季，體重超過千二磅的「禾道威」，狀態來得稍慢，但跑過兩場之後，漸有起色。十一月五日出戰四班谷草一六五○米，出閘反應大有進步，直路亦有追勢，只是對手較強，以第六名過終點。

「禾道威」上仗降班捲土再來，可惜排十二檔，順利出閘後，被布文拖到脫節的大後方，處境被動不堪之下，末段竟能後上取得一席接近的第四名，表現毫不遜於上名馬。

這匹希廄馬賽後再加打磨，狀態更佳，今仗排第四檔，沿途將不會留得太後，有望能在布文胯下敲響勝利之門。

馬觀微

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前