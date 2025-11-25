祖馬龍心水│「凝妙星」本利歸還

多數賭仔都有個信念，就係想發掘必勝法門。假如過澳門玩大細，由於開大同開細嘅機會都約二分一，所以大家會傾向相信，第一盤輸咗，第二盤翻倍落注就可本利歸還。你以為自己數口精，但經過精算師嘅精心安排，其實已墮入陷阱。因為除咗開大同開細，其實仲有圍骰通吃！賭馬不同在於賠率並非一成不變，喺浮動嘅賠率差裏面算一算，賭W閒閒地三倍，即係話就算你揀馬眼光差勁，買大熱輸咗兩次，第三次贏番仍可打和。雖然講呢啲道理等於阿媽係女人，但原來用落又真係實際。畢竟，賽馬橫跨各門科學，機會率、統計學、精算、心理學，但太沉迷嘅就要社會學幫手戒賭！

祖馬龍呢個賽日繼續跟進「凝妙星」，佢前仗僅負於「紅海勁」，而「紅海勁」升班再出亦有競爭力。上場「凝妙星」喺希威森胯下直路跟馬屁股，走出走入進退失據，直到最後五十米才有位望空，臨尾仲有碰撞。今場強配潘頓，四檔料出閘跟前，假如際遇稍佳就有權本利歸還。



第三場 5 機不可失 6 比特星 1 智勝攻略

第七場 5 凝妙星 8 康昌之星 1 將義