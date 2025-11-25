Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖馬龍心水│「凝妙星」本利歸還

更新時間：19:10 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:10 2025-11-25 HKT

多數賭仔有個信念，就係發掘必勝法門。假如過澳門玩大細，由於開大同開細嘅機會都約二分一，所以大家傾向相信，第一盤輸咗第二盤落注就可本利歸還。你以為自己數口精，但過精算師嘅精心安排，其實墮入陷阱。因為除咗開大同開細，其實仲有圍骰通吃賭馬不同在於賠率並非一成不變喺浮動嘅率差裏面算一算，賭W閒閒地三倍，即係話就算眼光差勁，買大熱輸咗兩次第三次贏番仍可打和。雖然講呢啲道理等於阿媽係女人，但原來用落又真係實際。畢竟，賽馬橫跨各門科學，機會率、統計學、精算、心理學，但太沉迷嘅就要社會學幫手戒賭

祖馬龍呢個賽日繼續跟進「凝星」，前仗僅負於「紅海勁」，而「紅海勁」升班再出亦有競爭力。上場「凝星」喺希威森下直路跟馬屁股，走出走入進退失據，直到最後五十米才有位望空，臨尾仲有碰撞。今場強配潘頓，四檔料出閘跟前，假如際遇稍佳就有權本利歸還。

第三場    5      機不可失        6      比特星    1      智勝攻略
第七場    5          8      康昌之星        1      將義

