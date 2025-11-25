Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「熊噹噹」五班有利

名家專欄
更新時間：19:06 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:06 2025-11-25 HKT

第二場「熊噹噹」來港首季即田草千四，蹄下敗將包括「我做到」、「無敵勇士」及「奔妙星」等駒，水準不俗可惜其後健康起伏而影響部署。上季最後一役，牠終於回復走勢並季軍，可見居五班有利。今仗排檔適中，加上偉廄近期手風，有力重啟勝門。對手方面，「禾道威」能力高，本應五班難留，然而出閘欠穩定，因而影響發揮。上仗受於最外檔，末段卻交出全組最快時間而跑獲第四今仗有「朗日雪峰」及「荃程路通」兩匹快馬在陣，賽事步速應不會慢，形勢對牠非常有利。此外，「快樂老撾」上仗轉至桂廄後首戰，結果力拼得季軍，表現佳，今仗望收復前失。

第四場「廚神」仗愈勇，今仗排位較前為佳，可望在早段爭取遮擋力至末段突圍而出，三甲甚穩。對手方面，「瑰麗人生」上季一出即勝，今季再次在四班起步，加上排黃金一檔，也出擊之時。此外，「勇威神駒」季內四戰狀態已勇，若步速合適，也有機會闖入前列。

第二場    7      熊噹噹    1      禾道威    8      快樂老撾

第四場    4      廚神        6      瑰麗人生        8      勇威神駒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前