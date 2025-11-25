Ian心水│「熊噹噹」五班有利

第二場「熊噹噹」來港首季即贏田草千四，蹄下敗將包括「我做到」、「無敵勇士」及「奔妙星」等駒，水準不俗，可惜其後健康起伏而影響部署。上季最後一役，牠終於回復走勢並得季軍，可見居五班有利。今仗排檔適中，加上偉廄近期手風順，有力重啟勝門。對手方面，「禾道威」能力高，本應五班難留，然而出閘欠穩定，因而影響發揮。上仗受制於最外檔，末段卻交出全組最快時間而跑獲第四；今仗有「朗日雪峰」及「荃程路通」兩匹快馬在陣，賽事步速應不會慢，形勢對牠非常有利。此外，「快樂老撾」上仗轉至桂廄後首戰，結果力拼得季軍，表現甚佳，今仗有望收復前失。

第四場「廚神」近兩仗愈戰愈勇，今仗排位較前為佳，可望在早段爭取遮擋，留力至末段突圍而出，三甲甚穩。對手方面，「瑰麗人生」上季一出即勝，今季再次在四班起步，加上排黃金一檔，也屆出擊之時。此外，「勇威神駒」季內四戰狀態已勇，若步速合適，也有機會闖入前列。

第二場 7 熊噹噹 1 禾道威 8 快樂老撾

第四場 4 廚神 6 瑰麗人生 8 勇威神駒