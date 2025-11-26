亨利拆局│練馬師王吼呂健威

過往本欄多次提到，不管封王練馬師最終得分幾多，一般都是田賽靠四匹馬，谷賽靠三匹馬。就以近期賽事為例，上次沙田姚本輝封王，埋單靠四駒奪一冠三亞；前次谷戰游達榮封王，則是靠三駒交出兩冠一亞。

回說今次賽事，驟眼睇多個馬房都有可捧之道，如希、沈、廖、巫、姚、偉、韋都出馬六匹或以上，單計數量已佔優。但如上文所講，封王練馬師最終可能只靠三匹馬，所以出馬多未必有用，若因為出馬少而換來賠率，貴精不貴多可能更划算。正如呂健威今期出馬只得四匹，全部近績都有睇頭，威哥的練馬師王冷味盎然！

重點爭分馬方面，其實匹匹都重要，但當中首推「機不可失」，上仗初出後追悅目，證明腳法適合窄場，本身血統超早熟，應會見好求盡匆交代。「歡樂飛駒」上仗遲望空都追近，四歲馬與賽有進，希望加面箍可提升前速。「安康萬里」排九檔形勢下風，不過勝在演出準，而且未必需要搶放，就算鬥後勁同樣合適。

目標：呂健威

賠率：10

全日惡馬 第三場：機不可失

練馬師王最佳投注時機：第一場前

