波仔至醒靈活玩│「專家」換金誠剛攻堅

更新時間：02:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：02:00 2025-11-26 HKT

有馬跑時間過得特別快，國際賽前哨戰圓滿結束，明星戰駒依然保持戰鬥力，眨吓眼就到國際騎師錦標賽；換句話說，即快將踏入季中階段，中下游馬房都要把握大賽前後檔期，避開大馬房的攻勢，盡快爭取頭馬。

第一場丁廄「專家」，今季跑四戰雖然未入過三甲，但每仗各有一定落敗理由，先是總場次011 ，於直路內欄窄位難以推進，該仗更是強組賽事；其後在段速水準出色的058場次走三疊，蝕了當日跑道偏差。

之後「專家」轉跑田草千四，同樣排中外檔及彎位走外疊蝕腳程，查同場相若形勢落敗的「同喜」翌仗轉戰谷草亦差點贏馬，反映賽事水準不差。

上仗152場次，「專家」起步反應不俗，但再度因排外檔早段走外疊競跑，但最終可緊咬今季連場大勇的「伶俐驫駒」個多馬位後到終點，這席第五名絕不失禮。

今仗「專家」換上金誠剛操刀，丁冠豪季內交予不少機會馬給騎者攻堅，且終於排得較佳的五檔，相信幕後必把握機會爭勝。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP   11
第二場 Q/PQ 6 膽拖 1 3 8
第四場 Q/PQ 8 膽拖 1 4 5 10

混合過關三串七    共188注

↓立即下載星島頭條App↓

