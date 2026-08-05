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西南九龍叡璟I上樓書 最快下周開價

新盤速遞
更新時間：15:46 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:46 2026-08-05 HKT

新盤市場轉趨活躍，市區重磅大型項目正式登場，共涉約2200個單位的西南九龍叡璟項目第1期已上載樓書，涉507個單位，涵蓋1房至3房戶型。發展商透露指，最快下周開價及開放示範單位，鐵定8月內開售。

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟分6期發展，率先推出叡璟I位於項目地盤北邊，華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建昨日介紹項目布局圖，該期數由3A及3B座組成，戶型涵蓋1房至3房，另設特色戶。標準層數每層設3伙1房、6伙2房及4伙3房單位，面積介乎304至680方呎。

孔建：2及3房較受歡迎

孔建稱，項目至今已接獲大量查詢，以2房及3房較受垂青，主要吸引換樓客及家庭客。單位定價將參考其他西九龍項目及九龍站上蓋單位成交價。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指出，項目主打的標準2房連開放式廚房戶型單位設222伙，佔整體約44%，面積介乎408至476方呎。其次為1房單位，同樣選用開放式廚房間隔，標準1房有111伙，整體佔比約11%，面積介乎304至313方呎。

岑菲菲指，預計下周初開放示範單位，設有兩個，分別為1房及2房，正屬項目較主打的兩個戶型。

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I今上載樓書，最快下周開價及開放示範單位，鐵定8月內開售。
華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I今上載樓書，最快下周開價及開放示範單位，鐵定8月內開售。

另一方面，3房單位設148伙，佔整體29%，可細分為兩種款式，其中3房連開放式廚房單位面積由558至559方呎，為3A座不同樓層的C室，共設37伙；3房1套連梗廚單位就設111伙，為3A座的A室和D室，以及3B座的A室，面積介乎655至680方呎。

設26伙特色戶

餘下的26伙或5%單位為特色戶，當中一半為平台特色戶，均位於項目3樓，單位面積267至643方呎，附設49至217方呎平台；另外一半為頂層特色戶，單位面積306至676方呎，附設233至597方呎天台，均需要經公共樓梯前往天台樓層。

叡璟I由3A及3B座組成，戶型涵蓋1房至3房，設有特色戶。
叡璟I由3A及3B座組成，戶型涵蓋1房至3房，設有特色戶。

項目位於發祥街西8號，預計關鍵日期為2028年11月底，樓花期大約27個月。住宅大樓坐落於基座商場上，商場面積約10萬方呎，將引進華潤萬象生活，為該品牌在香港的首個商場項目。

由項目出發只需約2分鐘即可到達有蓋行人天橋網絡，可前往前往V Walk商場及連接港鐵南昌站。經南昌站3站內貫通8條鐵路網絡，往來港九新界各區。經南昌站1站即達柯士甸站，可步行至西九龍高鐵站，接駁全國110個站點；3站可達機場站。

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