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西南九龍叡璟I最快48小時內上樓書 短期內開示位

新盤速遞
更新時間：16:26 2026-08-03 HKT
發佈時間：16:21 2026-08-03 HKT

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I銷售籌備工作進入直路，最快48小時內上載樓書，並於短期內開放示範單位，月內正式推售。

發展商今介紹項目會所，華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，叡璟住客會所連園林面積逾17萬方呎，打造超過40多項設施，包括瑜伽．普拉提空間、多用途室內運動場等。更特意與香港芭蕾舞團合作，為住戶提供芭蕾工作坊系列及專屬彩排活動，為全港首個合作住宅發展項目。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，叡璟I入伙約一年內，住戶可於會所享由香港芭蕾舞團專業舞者指導的工作坊。

叡璟由6座住宅大樓組成，合共提供逾2,200個分層單位，當中準備推出的叡璟I涉逾500個單位，戶型涵蓋1房至3房，主打2房戶型，另提供少量特色戶。

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