焦點新盤齊起動 西南九龍叡璟I日內上樓書 短期內開示位

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I銷售籌備工作進入直路，發展商表示項目最快日內上載項目樓書，計劃短期內開放示範單位參觀及開價，部署月內正式推售。

孔建：月內展開推售

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建昨（3日）表示，項目預計會在48小時內上載樓書，並隨即於短期內開放2伙示範單位供參觀，同時項目將維持預定推盤步伐，於月內展開推售。

第1期涉507伙

西南九龍叡璟細分6期發展，合共提供2200個單位，屬近年市區罕見「巨無霸」新盤。項目第1期叡璟I早前已獲批預售，可隨時推出市場發售，該期數涉及507伙，戶型涵蓋1房至3房單位，主打2房戶型，並提供小量特色戶。

叡璟前身潤發倉庫，現重建為大型綜合發展項目，為西南九龍近10年罕有大型綜合發展項目。住宅部分由6座高座大樓組成，基座為商場部分，料設有約10萬方呎商業空間。

叡璟I已獲批預售紙，合共提供大約507伙。

即將登場的叡璟I於去年8月入紙申請預售，不足一年成功獲批，該期數項目預計落成日期為2028年11月底，樓花期大約28個月多。

發展商曾經透露，項目首批單位價錢料參考西南九龍及港鐵南昌站和九龍站一帶在售新盤售價。

值得一提的是，發展商於今年年初另位項目第2期至第4期申請預售，合共涉及1065個單位，預計於2028年12月起分階段落成。發展商早前亦提到，預計會在今年分階段推出。

而客源方面，發展商亦表示項目步行約2分鐘即可到達行人天橋網絡，可經商場直達港鐵南昌站，且鄰近荔枝角站及長沙灣站，可享「3站8線」交通，同時由於項目鄰近西九龍商圈，因此已接獲不少準買家如內地客、專業人士及區內分支家庭客查詢，同時不排除於未來前往內地進行路演。

啟德澐璟3房4308萬沽

啟德澐璟錄得新成交，單位為3B座38樓A室，面積1109方呎，3房1套連工作間套設計，以4308萬成交，呎價約38846元。

另一方面，華潤置地（海外）與保利置業合作發展的啟德澐璟錄得新成交，單位為3B座38樓A室，面積1109方呎，3房1套連工作間套設計，以4308萬成交，呎價約38846元。

項目日前亦加推新一批單位應市，涉60伙第3A座單位，面積介乎371至554方呎，涵蓋1房至2房間隔，計算最高達10%的折扣優惠後，折實售價約746.1萬至1261.8萬，折實呎價約20111至24790元。

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