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Blue Coast 4房大宅4637萬沽創新高

新盤速遞
更新時間：12:21 2026-08-01 HKT
發佈時間：12:21 2026-08-01 HKT

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，昨日以招標方式售出1伙頂層4房海景單位，為第1A座38樓B室，面積1267方呎，屬4房1套連儲物房間隔，成交價4637.22萬，呎價36600元，創項目成交價新高。據了解，買家為本地客，購入單位將作自住用途。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，是次破頂成交反映豪宅市場基調穩固，優質物業受追捧。目前Blue Coast系列累售1179伙，合共套現逾213億，僅餘最後21伙4房大戶，集團將繼續以招標形式發售餘下單位，並會因應市場適時調整意向價，高層海景單位的調整幅度有機會超過5%。

天璽．天呎價4.15萬

新地啟德新盤天璽．天第2期持續有承接，繼日前單日連沽10伙之後，昨日再錄得1宗招標成交，最新售出第2座38樓A室，單位面積1985方呎，4房雙套設計，成交價8243萬，呎價41526元。

恒基牽頭發展的啟德跑道區天瀧，昨日亦再添成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目最新售出3座26樓A室，面積1102方呎，3房1套間隔，以4163.2萬成交，呎價約37779元。天瀧全盤累售309伙，連車位合共套現約128.9億。

瑜一．天海錄3宗成交

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一．天海，昨日連錄3宗成交，單日套現逾7869萬，其中第2A座地下Maison D維港方向平台特色戶，3房1套連儲物室間隔，面積889方呎，平台面積469方呎，成交價3201萬，呎價約36007元，現時同類型3房平台特色戶僅餘最後2伙待售；其餘2宗成交為第1B座19樓A室，3房1套連儲物室間隔，面積960方呎，成交價2764.8萬，呎價約28800元；以及第2A座19樓C室，面積593方呎，屬2房連儲物室間隔，成交價1903.9萬，呎價約32106元。瑜一系列累積售出761伙，佔全盤逾90%，總銷售金額逾134億。

太古地產牽頭發展的柴灣海德園，昨日錄得一宗2房1套單位成交，單位面積約573方呎，成交價1140.8萬，呎價約19909元。

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