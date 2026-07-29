古洞新盤PARK SILICON 2期共涉324伙 部署下周開價

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON第2期PALO SPRINGS部署推售，共提供324伙，最快下周開價及開放示範單位參觀。

累錄逾6000宗查詢

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目自上周公布樓書後，市場反應熱烈，即錄逾1000宗查詢，累錄逾6000宗查詢，當中以2房戶較受歡迎，有機會先推第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，部署下周開放示範單位及公布首張價單。

第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，部署下周開放示範單位及公布首張價單。

黃光耀續指，目前查詢中一半為跨境創科精英及投資客，主要因為項目鄰近內地，加上隨著未來不同配套落實，有一定物業升值空間，由於有不少內地客及跨境精英查詢，正部署於深圳進行路演。

而另一半則為本地家庭客及同區換樓客，該批客群主要追捧2房戶型，同是項目第2期逾6成為2房戶，因此首批將推2期單位應市。

發展商今日正式將項目會所命名為PARK SILICON LAB，會所連園林逾5萬方呎，提供逾50項多元設施，包括室內外泳池、24小時開放健身室、宴會廳等。