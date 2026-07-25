元朗芊御次輪價單發售118伙即日沽清

新地旗下元朗芊御以截收8,510票，超額認購逾71倍之勢，於今日展開次輪銷售，涉及118伙價單單位，折實售價由398.75萬元起。

市場消息指，該盤截至下午約3時半，次輪價單118伙沽清。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略，並大打蛇餅，氣氛相當不俗，其中不乏年輕客身影，同時亦有家庭客帶同子女前來。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略。

是次推售涉及118伙價單單位，面積介乎290至413方呎，涵蓋12伙1房及106伙2房單位。售價最平單位為1座3樓H及J室，面積均為290方呎，屬1房間隔，折實入場價為398.75萬元，呎價13750元。

芊御價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積 (平方呎) 折實價 / 呎價 4號價單 2026/7/20 60伙 290至413平方呎 401.6萬至557.5萬元 (13,000至14,150元) 3號價單 2026/7/18 114伙 290至413平方呎 398.7萬至553.4萬元 (12,250至14,610元) 2號價單 2026/7/12 60伙 290至413平方呎 397.3萬至534萬元 (11,950至14,190元) 1號價單 2026/7/9 120伙 289至412平方呎 393.1萬至587.7萬元 (12,852至14,795元)

另外亦推出10伙於本周六起以招標方式發售，包括首度推出3房單位，涉及5伙，單位位於2座K室，面積568方呎的3房連套房間隔，以及同座L室，面積498方呎的3房單位；另外5伙位於2及3座2樓連平台特色戶，面積249至376方呎，平台面積83至262方呎。

發展商早前開放的新示範單位，以1座12樓G室為藍本設計，為無改動交樓標準示範單位，面積404方呎，2房間隔，單位空間闊落，且廳房同向，配合玻璃大窗可觀望同樣開揚景致。單位門旁設有玄關櫃，可存放日用品及鞋隻，為住戶提供充足儲物空間，設計方便貼心。客飯廳呈長方開則，可方便明確劃分空間，另外靈活性十足。睡房設有減音窗戶，外望景致同時亦可減免噪音影響。

芊御1座12樓G室無改動交樓標準示位：

位於映河路1A號的芊御由3座住宅大樓組成，共提供566個單位，面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至4房戶型，主打2房單位佔逾80%，項目於過去周末進行首輪銷售，推出138伙單位即日沽清。項目預計關鍵日期為2027年5月17日，樓花期大約10個月。

相關文章：元朗芊御周六次輪價單賣118伙 入場價398萬 同日招標10伙

