天瀧限量推頂層戶招標

豪宅新盤大額成交頻現，發展商亦趁勢限量加推，由恒基牽頭發展的啟德天瀧，昨日發出新一份銷售安排，推出項目一個頂層戶招標。

由恒基、會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的天瀧，推出1座33樓C室頂層單位招標，面積635方呎，招標期由本月28日至今年10月20日。

與此同時，項目亦推出9伙3房及4房海景大戶今日起招標，面積1,117方呎至1,382方呎，招標期由今日起至今年12月10日。

高爾夫．御苑4房2077萬售出

此外，恒基旗下多個新盤，昨日連環錄得新成交，單位合共套現逾5,848萬，其中粉嶺高爾夫．御苑，昨日以招標形式售出2座25樓A室，單位面積1,314方呎，屬4房雙套連工作間套間隔，成交價2,077萬，成交呎價約15,807元。

另外，土瓜灣壹沐2期則最新售出2座25樓F室，單位面積348方呎，屬於2房戶型，以874.76萬成交，成交呎價約25,137元。項目本月至今累售約3伙，合共套現逾3,105萬，而開售至今則累積售出284伙，佔全盤逾68%。

啟德THE HENLEY III最新售出3A座35樓A室，單位面積776方呎，採3房1套設計，以2,599.6萬成交，成交呎價33,500元；粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue則售出C座8樓15室，單位面積221方呎，採開放式設計，成交價296.85萬，成交呎價13,432元。

