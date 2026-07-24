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超級豪宅新盤持續錄大額成交 應天4房大宅逾1.43億沽

新盤速遞
更新時間：10:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：09:59 2026-07-24 HKT

超級豪宅新盤表現亮眼，持續錄得逾億大額成交。長實發展的中半山波老道超級豪宅應天，最新以逾1.43億連車位售出1伙4房大宅，成交呎價6.66萬。項目最新以招標方式售出的單位為11樓10號室，面積2153方呎，採4房雙套間隔，連車位以超過1.4338億售出，成交呎價6.66萬。

相關文章：半山豪宅應天頂層天台特色戶逾3.8億成交 呎售12.6萬雙破頂

成交紀錄冊資料顯示，項目自上月中推出至今，暫錄得8宗成交，合共套現逾16.4億，其中20樓10號頂層連天台大宅，採5房3套間隔，面積3022方呎，上月25日透過招標方式，以逾3.8億連兩個車位售出，成交呎價逾12.6萬，創項目成交價及呎價新高，並且再度刷新今年全港一手住宅單位成交呎價最高紀錄。

滶蘊連環錄2宗成交

此外，新世界發展的九龍塘豪宅新盤滶蘊，三日內連環錄得2宗成交，最新售出單位為2樓E7平台特色單位，單位面積477方呎，連227方呎平台，採2房連梗廚設計，成交價1796.6萬，呎價約37665元，項目僅餘2伙2房平台特色戶可供發售。

發展商表示，項目至今累售63伙，合共套現逾27億，平均售價逾5600萬，平均成交呎價近4萬，當中1伙4房天台特色戶，成交價9144萬 ，呎價56866元，呎價創今年豪宅樓花新高。

恒基與新世界合作發展的西半山超級豪宅天御2期昨上載新一份銷售安排，推出37樓全層及2樓兩個車位招標，單位面積5590方呎，採4房4套間隔，招標期由下周五（31日）起至下月8日。

相關文章：豪宅新盤「大刁」輪流雙破頂 北角海璇4房大宅2億沽 每呎8.42萬貴絕港島東

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