元朗芊御周六次輪價單賣118伙 暫收逾8000票 超購67倍 今截登記
更新時間：11:23 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:23 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:23 2026-07-23 HKT
新地旗下元朗錦田芊御落實本周六（25日）進行次輪銷售，推出118伙價單單位供認購，市場消息指出，項目截至昨日暫收8000票，超購67倍，項目將於今日截票。
吸引不少向隅客
芊御過去一個周末進行首輪銷售沽清全數138伙價單單位後，市場仍有不少向隅客，發展商隨即於本周六進行次輪銷售。據市場消息透露，截至昨日傍晚6時，向隅客復活票連新票累積錄得逾8000個購樓意向登記，以次輪發售之118伙價單單位計算，超額認購近67倍，反映市場需求強勁。
項目首輪銷售錄得7176票，次輪銷售暫收逾8000票，已超過首輪總入票，扣除已揀選單位的票源，即項目仍錄得不少新入票，並將於今日截止登記。
芊御次輪入場價398.75萬
次輪銷售的118伙，面積290至413方呎，涵蓋1房及2房戶，以最高折扣16%計算，整批折實平均呎價約13521元，折實售價介乎398.75萬至555.5萬，折實呎價介乎12310至14610元。
此外，項目亦推出10伙於同日起以招標方式發售，涵蓋5伙3房單位，面積498至568方呎，另外5伙為2樓連平台特色戶，單位面積249至376方呎，為1房及2房戶型。
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