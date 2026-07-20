元朗芊御最快明加推 新開放1座2房示範單位

新地旗下元朗芊御首輪銷售即日沽清推出的價單單位，有機會於明日加推新價單及上載新一輪銷售安排，然後於周六（25日）進行次輪銷售。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目首輪銷售以用家為主，以新界盤而言屬正常比例。預計明日加推新價單及上載銷售安排，大機會於周六展開次輪銷售，同時不排除推出更多3房及特色戶以招標形式發售。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指，上周六加推的新價單首次涵蓋1座單位，外望項目園林景觀。而是次開放的新示範單位亦以1座12樓G室為藍本設計，並於加推後已開放予公眾參觀。

新示範單位為無改動交樓標準示範單位，面積404方呎，2房間隔，單位空間闊落，且廳房同向，配合玻璃大窗可觀望同樣開揚景致。

芊御1座12樓G室無改動交樓標準示位：

單位門旁設有玄關櫃，可存放日用品及鞋隻，為住戶提供充足儲物空間，設計方便貼心。客飯廳呈長方開則，可方便明確劃分空間，另外靈活性十足。睡房設有減音窗戶，外望景致同時亦可減免噪音影響。

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