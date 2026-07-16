元朗芊御截收7176票 超額認購51倍 首輪發售價單138伙 料將提價加推

新盤下半年首個以價單方式推售的全新項目，由新地發展的元朗錦田芊御，將於本周六（18日）進行首輪銷售，連日來收票成績理想，項目今晚截票，合共錄得7176票，超額認購51倍。發展商透露，本周六展開首輪銷售，有機會即日加推單位應市，並有提價空間。

明進行抽籤程序

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目連日收票情況理想，並已於今晚截票，同時會在明日進行抽籤程序，另外項目有機會於本周六銷售當日加推新價單應市，且有一定提價空間。

芊御今日結束6天收票程序，發展商表示，經核數後共接獲7176個購樓意向登記；以首輪發售的138伙價單單位計算，超額認購51倍，市場反應熾熱，對銷情充滿信心。

夥拍SmarTone推出優惠

為配合項目銷售，發展商今日亦夥拍電訊商推出優惠。SmarTone商業市場部總管陳萬澤指，項目可享穩定5G全覆蓋網絡，同時為項目買家提供免費12個月5G流動通訊服務、免費安裝寬頻等一系列禮遇。

展銷廳現睇樓人流

芊御位於九龍站環球貿易廣場展銷廳今日仍不時有睇樓客到場，情況不俗。

今日為項目最後一日提交意向登記，不少睇樓客亦趁開售前再作最後視察。就今日位於九龍站商廈的展銷廳現場所見，即使為工作天仍陸續有睇樓人流出現，且不少為年輕客群，情況不俗。

折實價393.1萬至585.8萬

項目本周六以價單方式發售的138伙，涵蓋17伙1房及121伙2房，面積由289至413方呎，以最高16%折扣計算，單位折實售價393.1萬至585.8萬，呎價11950至14745元，折實平均呎價13660元。

其中售價最平單位為2座3樓C室，面積289方呎，屬1房間隔，折實入場價為393.1萬，呎價13602元；售價最高為2座16樓E室，面積400方呎，屬2房戶型，折實售價585.8萬，呎價14645元。

整批呎價最低單位為3座3樓M室，面積412方呎，屬2房間隔，折實售價492.34萬，折實呎價11950元。

而呎價最高分別為2座16樓F及G室，面積分別為378及379方呎，同屬2房戶型，折實售價557.37萬及558.84萬，折實呎價約14745元。整批單位以折實價計算，發展商料可套現逾6.98億。

同日標售4伙特色戶

同日項目以招標形式推售4伙特色戶，位於2座2樓E、F、G及J室，單位面積335至362方呎，均為2房間隔，每戶附設有平台，平台面積168至232方呎，招標期由本周六起至今年9月底。

位於元朗映河路1A號的芊御，由3座住宅大樓組成，單位面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至4房戶型。其中標準單位共設492伙，面積289至570方呎；1房及3房標準單位各設48伙，即各佔約8%，1房標準戶面積289至290方呎，3房標準戶面積498至570方呎，最大標準戶型位於1座Q室，屬於面積570方呎的3房1套戶型。

項目另設74伙特色單位，佔整體約13%，當中41伙為連花園連平台戶，單位面積249至532方呎，其餘33伙為連天台特色戶，面積289至758方呎。

頻錄大手客有意購2伙或以上

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，目前市場亦接獲有不少大手客有意購入多於2伙。銷售安排顯示，本周六公開發售分兩組進行，先進行A組大手組別，每組買家最少須認購2伙，認購單位上限為4伙，當中只能揀選1個1房單位。

發展商安排A組時段的買家最多可揀選83伙，即最少預留55伙供B組買家認購，若該83伙未能沽清，餘貨亦會供B組買家認購，而B組買家每客可認購1伙，上限則不多於2伙。

折實400萬以下僅7伙

是次推售的138伙，以最高折扣16%計算，折實售價在400萬以下單位共有7伙，佔整批單位的5%，折實售價介乎400萬至500萬則提供35伙，佔比約25%；折實售價在500萬以上佔最多，共有96伙佔約70%。