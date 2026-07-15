海瑅灣II首批開價 每呎1.57萬搶攻 較同區低逾10% 入場價574萬

信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣II日前上載樓書後，隨即今日公布首張價單，涉257伙，涵蓋1房及2房戶型，計算最高15%折扣優惠後，折實平均呎價15770元，較4個月前推出的上一期首批單位僅提升1.2%，若與同區近期一手造價比較，則低逾10%，入場價約574萬，項目乘勢今日開放示範單位，短期內收票，預計最快下周進行首輪銷售。

信和夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣II，首批推出257伙，涵蓋210伙2房連開放式廚房設計、37伙2房連書房戶及10伙1房間隔，面積介乎347至554方呎，發展商提供最高15%折扣，整批單位折實平均呎價15770元。

最快下周首輪銷售 田兆源：較1期首批升1.2%

信和執行董事田兆源表示，項目為日出康城壓軸一期，區內全新海景供應有限，加上市場充斥向隅客，因此決定於現時推出應市，並形容是次價錢為「終極臨海壓軸行動價」，並較1期首張價單微升約1.2%。項目稍後時間公布開放示範單位及收票詳情安排，並預計最快下周推售。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，項目售價最平單位為5B座7樓F室，面積347方呎，屬1房間隔，折實售價574.6萬，折實呎價16559元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，2房入場單位為5B座7樓G室，面積457方呎，折實售價684.5萬，折實呎價14978元。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源提到，2房連書房間隔單位售價最低為3B座7樓D室，單位面積554方呎，折實售價859.86萬，折實呎價15521元。

近期同區新盤不乏成交，包括信和同系凱柏峰、會德豐地產SEASONS系列以及海灣I等，近月成交呎價介乎1.7萬至2萬不等，海瑅灣II首批呎價約1.57萬，較同區一手成交呎價低逾10%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目折實平均呎價比同區同系一手貨尾有逾1成折讓，售價震撼，項目涵蓋1房至3房，可照顧不同買家的住屋需求，以首批定價計，料項目入伙後，租金回報有望達4厘，相當可觀。

美聯高級董事布少明表示，項目首批單位訂價具競爭力，比起海瑅灣I貨尾有一定折讓，預計將同時吸引區內外投資者以及用家入市，料以用家主導，佔比約6成；投資者則佔約4成。他續指，憑藉項目臨海優勢、預計銷情理想。

海瑅灣II首批257伙全屬園景單位

海瑅灣II首批定價維持海瑅灣I水平， 主要為首批單位全屬園景單位，暫未推出海景戶型。是次發展商提供2種付款方法，採用建期付款買家須付樓價10%後可「睇到尾」。

田兆源表示，海瑅灣II首張價單主打2房戶型，佔逾8成，並且全數為內園單位，至於1期園景單位以價單形式推出604伙，成功售出559伙，佔逾92%，反映市場承接力強勁。他續稱，現時二手市場交投維持不俗，而豪宅市場亦不乏大額買賣，加上租金上行等利好消息支撐市場，吸引投資客及用家趁機入市。

建期付10%「睇到尾」

由於項目關鍵日期與海瑅灣I相同，為2027年6月底，樓花期不足1年，是次發展商提供兩種付款方法，包括「臨海尊貴120天現金付款計劃」及「臨海瑰寶建築期付款計劃」，最高折扣分別為15%及13%，相差不遠。若採用建期付款的買家，簽定臨時買家合約後60天內合共繳付樓價10%，90%餘款可於項目入伙後才付清。

海瑅灣I今年3月份推售時，共提供3種付款方法，昨日亦更新所有價單統一付款方法，即刪除原有的210天付款方法，最高折扣仍維持15%不變。

海瑅灣II涵蓋210伙2房

海瑅灣II設2座住宅大樓，每座細分有A、B兩翼，合共提供1284伙，單位面積介乎303至1314方呎，涵蓋1房至3房戶型，主打2房戶佔逾70%，項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期不足1年。

