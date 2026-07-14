海瑅灣II突擊上樓書 涉1284伙 定價參考1期

大型臨海項目全新期數強勢出擊，信和牽頭、夥嘉里、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城XIIIA期正式命名為海瑅灣II，並於今日突擊上載樓書，項目共提供1284伙，涵蓋1房至3房戶型。發展商指，最快周內公布首張價單，短期內開放該期數全新示範單位，由於項目更鄰近鐵路站，預計特色單位造價有望挑戰項目新高。

短期開放全新示位

信和執行董事田兆源說，海瑅灣II屬日出康城系列項目中終極壓軸臨海期數，計劃先以價單形式推盤，有機會周內開價，單位定價料參考項目1期，最快月內推售，短期內將開放全新為海瑅灣II打造示範單位供準買家參觀。

信和田兆源（右二）說，壓軸推出的海灣II涉1284伙，最快周內開價。左二為嘉里盧永俊，左一為嘉華尹紫薇，右一為招商局置地黃競源。

特色戶造價挑戰新高

田兆源說，項目1期累售832伙，共套現75億，平均成交呎價約17354元，買家普遍鍾情項目位於鐵路上蓋。而2期項目相比下更近鐵路站，內園單位景觀主要望其他期數，預期新期數單位繼續受項目1期向隅客追捧，特色單位價錢更有望創項目新高。

對於樓市，田兆源認為，上半年一手及二手交投情況理想，且銀行積極提供不同優惠吸引買家入市，相信下半年持續向好發展。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，1期項目至今銷情理想，不乏高價成交個案，暫時最高成交價及成交呎價單位為1A座56樓A室，屬於項目中的「海瑅天」系列，面積1154方呎，為4房海景戶以2692.4萬售出，成交呎價23331元。

戶型涵蓋1房至3房

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇稱，海瑅灣II戶型分布涵蓋1房至3房，涉1284伙，主打2房，佔整體超過7成。

招商局置地執行董事兼總經理黃競源表示，海瑅灣II今日正式公布命名，上載樓書後短期內將再公布最新部署。

5A座及5B座6樓樓面平面圖

首批料不少於257伙

海瑅灣II快開價，項目共提供1284伙，以首批料推出不少於20%計算，首張價單將推出不少於257伙。

翻查樓書，項目設兩座住宅大樓，可再細分為3A、3B、5A及5B座，均樓高63層，大樓位於系列項目地盤中較北邊的位置，合共提供1284伙。單位面積介乎303至1314方呎，涵蓋1房至3房戶型，設特色戶。項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期不足1年。

根據平面圖，3A座及5A座均設3部升降機，標準樓層設5個單位；3B座及5B座設4部升降機，標準樓層分別有6個及7個單位。停車場位於地下至3樓，共提供359個住客車位，38個住客電單車車位，以及255個單車車位。

住客會所CLUB Mirabelle分布於地下至5樓，連同園林面積逾8.3萬方呎，擁5大主題空間，近40項會所及園林設施，包括50米臨海無邊際泳池及25米室內恆溫泳池，海天一色嘅景致盡收眼底，亦提供全港罕有的室內網球場，亦可用作匹克球、籃球或羽毛球場地。

海瑅灣系列項目共提供2550伙，分左兩期發展，除即將開售的海瑅灣II外，相鄰的海瑅灣I涉及1266個單位，涵蓋1房至4房多元化間隔，先推出海景大宅招標，反應理想，然後於今年3月底以折實平均呎價15588元推出首張價單254伙，更成功於首輪公開銷售中將該批單位即日沽清。

其後成交持續，近日銷售情況亦見理想，本月已售出11個單位，成交價介乎631.21萬至1964.1萬，套現金額已逾1億。

3房及4房大宅戶戶向海

海瑅灣II坐落於臨海位置，規模龐大，且為日出康城終極壓軸期數，項目除3房及4房大宅戶戶向海外，亦有部分擁相同座向的2房，可享將軍澳海灣至港島東一帶景致。

整個項目設1246伙標準戶，其中最大的3房標準單位位於3B座及5B座的A室和B室，面積介乎628至840方呎，以5B座A室的3房1套連梗廚單位為最大標準戶型單位，面積達840方呎，座向西南方，近望將軍澳跨灣大橋，更可遠眺藍塘海峽。

其餘標準單位中以2房佔920伙最多，達總單位數近72%，面積約介乎445至602方呎，均為開放式廚房設計，有2房及2房連書房兩種間隔供選擇，當中部分座向西南方，主要為3A座及5A座的A室和B室，相信能跟上述3房戶一樣享受海景。

至於1房標準單位設108伙，佔約8%，面積介乎334至347方呎，主要為內園單位。

面積303至1314呎

項目另提供38伙特色單位，面積303至1314方呎，其中5B座6樓D室，屬1房連平台特色戶，面積303方呎，另設58方呎平台，為全盤面積最細單位。整期項目僅設有2伙4房大宅，其中面積最大為5B座72樓A室，面積1314方呎，為4房連雙套房間隔，大廳外接169方呎長形平台，單位內部設樓梯通往面積1086方呎的天台，住戶於單位、平台及天台能以270度欣賞周邊廣闊海景；另一伙位於3B座72樓A室，面積1075方呎，附設有238方呎平台及822方呎天台，為4房1套間隔。