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叡璟1期短期批售樓紙 涉逾2200伙主打2房

新盤速遞
更新時間：15:46 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-13 HKT

華潤置地（海外）與華潤合作發展的西南九龍潤發倉庫重建項目，於今日正式命名為叡璟（THE STERLING），發展商表示項目合共提供逾2,200伙，現時項目1期正申請預售樓花，相信可在短期批出及推出應市。

項目提供逾2200伙

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，項目合共涉及逾2,200伙單位，涵蓋戶型多元化，滿足不同置業需求，為西南九龍近10年罕有大型綜合發展項目。

施偉賢續指，項目預計會在今年分階段推出，其中第1期叡璟I現正申請預售樓花同意，並相信會在短期內獲批，項目樓書及示範單位等亦會在獲批預售後因應市場反應而適時公布，相信第1期會在短期內推出應市。

定價參考南昌九龍站新盤

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建提到，項目由6座住宅大樓組成，當中項目叡璟I共涉逾500伙，戶型涵蓋1房至3房間隔，主打2房戶型，另提供少量特色戶。項目價錢料參考西南九龍及港鐵南昌站和九龍站一帶在售新盤價錢。

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