元朗芊御速收逾1400票 料短期內加推 業界：年輕用家為主

北都發展已邁入全面建設階段，區內新盤隨即成為市場焦點所在。其中，元朗芊御日前以每呎均價約1.4萬推出首批120伙後，昨首日開放示範單位參觀，吸引大批準買家到場參觀，該盤首日即收逾1400票，超額認購近11倍，料短期內加推應市。業界人士分析，入票客源以年輕用家為主，亦有投資者等。

展銷廳頻現排隊人龍

新地發展的元朗芊御於昨首日開放示範單位參觀，就記者昨日位於九龍站商廈的展銷廳現場所見，參觀人士絡繹不絕，頻現排隊人龍，氣氛井然熱鬧，而且睇樓客源多樣化，除年輕客之外，亦有家庭客趁假期帶同子女一起參觀，了解項目優勢之餘亦當作親子活動。

不排除推特色單位招標

市場消息指，該盤首日已接收逾1400票，以首批單位120伙計，超額認購近11倍。發展商日前透露，預計短期內加推新一批單位，最快於周內首輪銷售，同時不排除推出特色單位招標。

投資客看好未來北都發展

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，該行目前入票客源中，以元朗區為主，佔整體約6成，九龍及港島區則分別佔3成及1成。而是次亦以用家為主導，佔約7成，而投資客則仍有3成，主要看好未來北都發展，加上項目坐落於樞紐位置。

租金回報率料約4厘水平

美聯高級董事布少明表示，該行現時以本地客為主，且主要為90及00後用家，佔整體用家比例約7成水平，主要因為項目開價吸引，故吸引年輕客群趁機上車自用。另外由於項目落成入伙後，呎租可達50元，租金回報率料約4厘水平，租金回報不俗，故亦吸引一定投資客興趣。

該盤首批單位涉120伙，面積289至412方呎，涵蓋1房及2房戶型，價單定價467.98萬至699.77萬，價單呎價15,300至17,613元，扣除發展商提供最高16%折扣優惠後，折實售價約393.1萬至587.8萬，折實呎價約12,852至14,795元，折實平均呎價約14,039元。

最平單位折實393.1萬

入場售價單位為2座3樓C室，面積289方呎，1房戶型，折實售價393.1萬，折實呎價13602元；呎價最平單位為2座3樓M室，面積412方呎，2房設計，折實售價529.5萬，折實呎價12852元。

至於售價最高則為2座17樓E室，面積400方呎，2房間隔，折實售價587.8萬，折實呎價約14695元；呎價最高分別為2座17樓F及G室，面積分別為378及379方呎，同屬2房戶型，折實售價559.26萬及560.74萬，折實呎價約14795元。

項目由3座住宅大樓組成

位於元朗映河路1A號的芊御，由3座住宅大樓組成，單位面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至4房戶型。其中標準單位共設492伙，面積289至570方呎；1房及3房標準單位各設48伙，即各佔約8%，1房標準戶面積289至290方呎，3房標準戶面積498至570方呎，最大標準戶型位於1座Q室，屬於面積570方呎的3房1套戶型。

項目另設74伙特色單位，佔整體約13%，當中41伙為連花園連平台戶，單位面積249至532方呎，其餘33伙為連天台特色戶，面積289至758方呎。