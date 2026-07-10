澄天頂層戶2518萬雙破頂沽 全盤售罄套7.05億
更新時間：17:44 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:44 2026-07-10 HKT
發佈時間：17:44 2026-07-10 HKT
英皇地產發展的香港仔現樓新盤澄天，今天(10日)招標沽出項目最後1伙，為26樓B室頂層天台特色戶，面積896方呎，連769方呎天台，屬3房套及工作間戶型，享有南區翠綠山景及香港仔海濱公園海景雙優質景緻。
呎價2.8萬創項目新高
上述單位以2,518萬元售出，呎價28,103元，成交價及呎價再度創出項目新高。買家為內地高淨值家庭，半年前開始物色優質特色單位作自住用途，最終因地段優勢、景觀坐向及項目間隔等因素而落戶港島南區。
澄天全盤110伙經已售罄，合共套現逾7.05億元。英皇地產將按市況為旗下項目以惜售策略作銷售部署。
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