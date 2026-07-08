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名日．九肚山推「換．租」優惠 額外享樓價5%現金回贈

新盤速遞
更新時間：17:21 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:21 2026-07-08 HKT

長實旗下沙田半山豪宅名日．九肚山，今日推出全新「換·租」限時優惠，涉及18個待售單位，由本月12日起至下月8日，凡購買項目相關價單指定單位買家，只需出示成交當日或之前12個月內已承租或出售仼何香港住宅物業有效文件，即可獲成交金額5%現金回贈；除上述優惠外，指定單位買家更可獲發展商代繳印花稅，並繼續獲享價值38萬或48萬元傢俱禮券優惠。

涉18伙3房至4房單位

是次涉及的18伙分別位於第1座及2座，廳房均座向東南，景觀開揚，可遠眺沙田吐露港海景，部份更可兼享沙田馬場雙景觀。其中6伙為3房套連工作間及洗手間間隔，面積1,053方呎 ; 另外12伙為4房雙套連工作間及洗手間間隔，面積1,213至1,226方呎。

入場單位為1座15樓B室的3房單位，折實並扣除回贈和優惠後，折實售價1772.44萬元，折實呎價約16,832元。

長實營業經理詹勳榮表示，近日接獲很多本地準買家查詢及預約參觀示範單位，當中不少為本地換樓家庭，以及想轉租為買的人士，反映本地客人對傳統優質地段豪宅需求依然殷切。買家普遍鐘情項目可望正吐露港海景，單位間隔寬敞舒適，相比同區一手新盤，性價比更具優勢。

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