嘉富海灣上樓書 涉13幢洋房 面積2469呎起

偉達地產發展的荃灣汀九洋房項目嘉富海灣，今日已上載項目樓書，共提供13座別墅洋房，面積介乎2,469至3,150方呎，將於短期內正式登場。

首階段計劃推出7座別墅洋房

偉達地產董事蕭偉霖表示，嘉富海灣位於的荃灣汀九一線地段，屬低密度住宅亦是傳統豪宅區之一，項目籌備經年，全新外貌接近全面竣工，13座別墅洋房以流線造型設計，擁有210度無遮海景；項目已於今日公布項目售樓說明書，將於短期內步入銷售階段，首階段計劃率先推出前排最貼近沙灘的7座別墅洋房，並計劃稍後邀請指定人士預約參觀。

面積由2,469至2,494方呎

新華集團蔡頌思說，嘉富海灣分別設有SEAFRONT VILLA及BEACHFRONT VILLA兩款間隔。當中SEAFRONT VILLA共涉9座洋房，每座洋房面積由2,469至2,494方呎，間隔為3房雙套、工作間、儲物室連洗手間，前後花園、私人升降機、平台及私家泳池（H洋房不設泳池），花園面積由683至1,393方呎，平台面積由627至672方呎。

BEACHFRONT VILLA則為項目4幢面積更大的洋房，每座洋房面積由2,965至3,150方呎，間隔為5房雙套、雙儲物室、工作間連洗手間，前後花園、私人升降機、平台及私家泳池，花園面積由987至1,652方呎，平台面積由788至880方呎。

鄰近設有碼頭

惠記集團成員單頌曦稱，項目特設有專屬度假休閒體驗，包括由專業設計師負責設計的健身房，可滿足各位家庭成員的需要；另外鑑於項目鄰近設有碼頭，只需6分鐘即可登船優勢，業主們可於選定日子享首次免費體驗，和船隻及郵艇預訂的獨家折扣優惠。

香江國際集團楊華勇指，嘉富海灣位於港深交匯的黃金核心，從項目出發，前往中環國際金融中心 (IFC) 及西九龍的環球貿易廣場 (ICC)，分別只需19及16分鐘車程，同時又可輕鬆前往各著名地標建築及口岸，車程 14分鐘即可抵達西九龍高鐵站，此外前往香港國際機場、港珠澳大橋口岸，以及深圳灣公路大橋，僅需約19至20分鐘車程。