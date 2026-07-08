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芊御上樓書涉566伙 最快明日開價

新盤速遞
更新時間：15:16 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-08 HKT

新地旗下元朗芊御今日上載項目樓書，共提供566伙，部署明日開價；新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目最快明日開價，價錢參考同區新樓及同系項目成交價。預計周六對公眾開放示範單位，最快下周開售。

該盤今日首度開放示範單位參觀，其中連家具經改動示範單位以3座12樓D室為藍本搭建，面積391方呎，屬2房設計，新地代理業務部助理總經理（銷售） 林青龍介紹指，上述單位以年輕都會風格為主題，以木色和奶油色為主，發展商同步開放上述交樓標準單位，可供住戶作對照，了解單位可塑性。

第3座12樓D室連裝修示範單位：

第3座12樓D室交樓標準示範單位：

另一伙交樓標準單位以2座12樓K室為藍本搭建，面積568方呎，屬於3房1套間隔，以高樓底展現空間感。

第2座12樓K室交樓標準示範單位：

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