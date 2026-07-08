元朗芊御上樓書涉566伙 主打2房戶 最快下周開賣 即睇示範單位

近日市場上一眾發展商密密部署新一輪推盤，最矚目為新地旗下元朗芊御，7月8日率先上載樓書，緊接7月9日公布首批單位價錢，首批料不少於114伙，定價參考同區新盤及同系項目成交價，勢成7月首個開價全新盤；另外，該盤示範單位料於周六起正式對公眾開放，項目最快下周開售。

張卓秀敏：最快下周開賣

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，芊御鐵定9日開價，價錢參考同區新樓及同系項目成交價。預計周六對公眾開放示範單位，然後有機會下周展開首輪銷售。翻查資料，項目提供566伙，首張價單需推出其中最少2成、即不少於114個單位，市場料將涵蓋不同戶型迎合準買家入市需要。

發展商昨上載項目售樓說明書，該盤由3座住宅大樓組成，單位面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至4房戶型。

其中標準單位共設492伙，面積289至570方呎；1房及3房標準單位各設48伙，即各佔約8%，1房標準戶面積289至290方呎，3房標準戶面積498至570方呎，最大標準戶型位於1座Q室，屬於面積570方呎的3房1套戶型。

項目另設74伙特色單位，佔整體約13%，當中41伙為連花園連平台戶，單位面積249至532方呎，其餘33伙為連天台特色戶，面積289至758方呎。

當中面積最細一伙為2座2樓C室及3座2樓F室，單位面積同屬249方呎，屬1房間隔，分別附連156及83方呎平台；至於全盤面積最大單位為3座18樓C室，面積758方呎，為全盤唯一4房單位，大廳外連532方呎平台，設樓梯通往551方呎天台。

項目平面圖顯示，第1座標準樓層每層設17伙，共用3部升降機。

項目平面圖顯示，第1座標準樓層每層設17伙，共用3部升降機，第2座及第3座標準樓層同樣每層12伙，均設3部升降機。

另外，該盤預計關鍵日期為2027年5月中旬，樓花期約11個月。樓盤地下及地庫共提供140個住戶停車位，另設6個住戶電單車停車及38住戶單車停車位。

開放示範單位參觀

該盤今日（7月8日）首度開放示範單位參觀，其中連家具經改動示範單位以3座12樓D室為藍本搭建，面積391方呎，屬2房設計，新地代理業務部助理總經理（銷售） 林青龍介紹指，上述單位以年輕都會風格為主題，以木色和奶油色為主，發展商同步開放上述交樓標準單位，可供住戶作對照，了解單位可塑性。

芊御第3座12樓D室連裝修示範單位：

芊御第3座12樓D室交樓標準示範單位：

另一伙交樓標準單位以2座12樓K室為藍本搭建，面積568方呎，屬於3房1套間隔，以高樓底展現空間感。

芊御第2座12樓K室交樓標準示範單位：

示位周六起正式供參觀

項目憑藉約1.43倍低地積比率優勢，園林覆蓋率高達近60%，採低密度園林式布局，配以逾10萬方呎會所及園林空間，提供達48項設施，主要位於第1座基座。

園林方面重視綠化，種植不同稀有樹木。項目大樓外表以灰色主調，配合銅色點綴，智能科技方面，住戶可享免觸碰式出入，屋苑內更設有快遞櫃及公眾雪櫃。

芊御位於映河路1A號，即在錦田下高埔村、映河路一帶，門牌號碼為，毗鄰同系住宅項目爾巒。

翻查資料，該項目在2023年中以逾6.7億完成補地價。項目住宅地盤佔地約17.53萬方呎，若以可建總樓面約25.08萬方呎計算，每呎樓面補地價約2684元。

從項目步行約1至2分鐘即達4個小巴及巴士站，提供22條路線覆蓋港九新界、北部都會及機場，多達13條交通路線直達港鐵錦上路站，15條路線達元朗站，2條路線直達興建中的凹頭站。其中9條路線直達大欖轉車站，貫連多達40多條交通路線，縱橫港九新界。

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