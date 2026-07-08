直擊大圍站柏傲莊III 河景三房驗樓91分 康Sir：客廳地磚縫有色差 窗門卡卡聲｜專家驗磚頭

大圍站上蓋新盤、由新世界發展與港鐵合作發展的物業項目柏傲莊第三期近日陸續交樓 。《星島頭條》記者跟隨資深驗樓師陳智康（康Sir），檢驗柏傲莊第三期一個實用面積達797平方呎、三房一套的高層單位 。康Sir仔細檢查後指出，第三期的交樓標準與早前的第一、二期在用料上有所不同，並指出部分的「執漏」位如地磚掃口色差、露台門設計有機會夾手，以及部分門窗有開關響問題等，業主收樓時需特別留神 ，總結得分為91分。

客飯廳改用地磚 防滑設計易藏污垢

本次驗收的高層單位坐擁開揚城門河景觀，整體開則四正實用。玄關位置預留大量的儲物空間，迎合家庭的收納需求 。康Sir指出，有別於柏傲莊第一、二期選用的複合木地板，第三期單位部份戶型的客廳使用地磚 。這款地磚有防滑設計，但摸上去略為粗糙，有不少凹凸紋理，較易藏污垢及灰塵 。

此外，地磚的掃口（磚縫）位置出現「鴛鴦色」。康Sir分析，這可能是部分掃口為後期修補的新物料，因此與舊掃口產生色差，亦有可能是交樓前清潔不足所致 ，業主後期可以用牙刷刷洗清潔。

露台首創慳位趟門 惟開關要留神

單位其中一大賣點是連接客飯廳的露台，配合三房同一座向的優勢，景觀十分開揚 。為了增加實用性，露台趟門採用斜向打開的特別設計，令住戶在運用露台空間時更靈活 。不過，康Sir提醒業主，這款玻璃趟門頗具重量，當門打開至特定角度時，要留意門縫位置有機會夾手，開關時最好「揸緊」趟門的抽手位。此外，單位內的窗戶及部分房門在開關時亦有較大聲響，康Sir建議業主通知發展商執修。

來到浴室及廚房區域，設計和設備均見心思。客廁屬於「黑廁」，但配備浴室寶有助保持通風乾爽。項目特設的三合一多功能洗乾熨組合櫃，放置嵌入式洗衣機、摺疊式晾衣架及熨衫板，善用空間之餘，亦方便住戶一站式處理衣物 。由於喉管全被包覆在內，康Sir指出日後檢查及維修會相對麻煩。他指，如出現漏水，往往要拆開生口檢查，或水漏至外圍才察覺。

廚房渠口遺螺絲沙石 易阻塞去

廚房方面，康Sir在檢查來去水系統時，發現洗手盆底遺留螺絲及沙石雜物 。他表示，發展商應在交樓前清理這些垃圾，否則一旦跌入渠口容易導致淤塞 。

經過一輪地毯式檢驗，這個797平方呎的三房單位最終得分為91分。康Sir總結，驗收單位的整體質素不俗，主要失分位在於內有微細崩花、部分門窗開關時有響聲、地磚掃口出現「鴛鴦色」，以及廚房去水位的清潔工作有待改善 。就上述驗樓結果，發展商回覆本報指承建商已聯絡業主，會跟進單位內的所需執修事項。

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