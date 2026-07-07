新盤近月連環造出新高價 本月暫錄最少5宗
更新時間：12:09 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-07 HKT
一手市場近月來連環錄多宗破頂成交，本報統計上月共16宗，本月僅6天已錄最少5宗個案。除天璽．海外，天水圍天榮站YOHO WEST 2A座32樓A1室，面積696方呎，3房套，成交價1233.5萬，創該期數新高，呎價則達17723元。
本月暫錄最少5宗
信和牽頭發展的元朗錦上路站栢瓏II於昨日以招標形式售出8座12樓A1室，面積977方呎，4房1套連工作間套房間隔，成交價1915萬，呎價約19601元，創項目今年成交價及呎價新高。
建灝旗下九龍城文曜新成交就創項目雙新高，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目30樓A室，面積2183方呎，屬4房4套連2儲物套間隔，附連589方呎平台，造價8000萬，呎價約36647元，創項目單位成交價及呎價雙新高。據了解，新買家為同區家庭客。項目累沽83伙，套現逾10.76億。
相關文章：天璽·海呎價8萬貴絕啟德 複式戶2.47億雙破頂 相隔2年重拾樓王寶座
最Hit
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
2026-07-06 11:44 HKT