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滶蘊複式餘4伙待售 展銷廳辦教育講座

新盤速遞
更新時間：16:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-05 HKT

新世界旗下九龍塘滶蘊自推出以來市場反應理想，其中複式大宅受捧，至今已售出27伙，複式單位僅餘最後4伙待售。發展商今聯乘香港包玉剛學校，於滶蘊展銷廳舉辦雙文化世界觀教育講座，探討香港教育發展趨勢、雙語教育挑戰等議題。由香港包玉剛學校創校校長Cathy Braithwaite擔任主講嘉賓，分享對香港教育生態的獨到見解。

九龍塘滶蘊自推出以來市場反應理想，其中複式大宅至今已售出27伙。
九龍塘滶蘊自推出以來市場反應理想，其中複式大宅至今已售出27伙。

據了解，不少到場準買家表示對項目複式大宅感興趣，另鍾情滶蘊附近國際學校及名校林立，是傳統的「學區房地段」。其中是次合作舉辦講座的香港包玉剛學校與滶蘊同坐落玫瑰街，提升區內學習氛圍。

項目榮登「今年新盤標王」

項目累售60伙瑰麗級低密度住宅物業，套現近27億元，榮登「今年新盤標王」，創今年單日套現金額新高。招標售出瑰麗級低密度大宅平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。4房天台特色戶成交價9,144萬元，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。

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