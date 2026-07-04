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雅盈峰每呎7.2萬沽 創項目新高

新盤速遞
更新時間：15:54 2026-07-04 HKT
發佈時間：15:54 2026-07-04 HKT

盈大地產及資本策略發展的中環雅盈峰，今日（4日）錄得新高成交，為26樓B單位，屬「CROWN COLLECTION」系列的3房2套連工作間間隔，面積為1,254方呎，成交價為9,028.8萬元，呎價達72,000元，創下項目呎價新高。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次成交呎價高達7.2萬元，不僅創下項目新高，同時亦充分反映實力買家對優質豪宅物業的高度追捧。是次買家看好中環半山傳統豪宅地段的長遠升值潛力，尤其鍾情項目鄰近中環核心地段，既能享受都市生活便利，又坐擁半山罕有的寧靜居住環境。加上項目景觀開揚、地段珍罕，具備難以複製的優勢，而半山區全新住宅供應極為有限，項目現時可供選擇的單位已屬極為有限，因此買家決定果斷入市。

項目截至今日已累積成交91伙，總成交金額約30億元，現時全盤僅餘最後8伙待售。

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